Lucas Lucco desfaz harmonização facial e imagens do antes e depois são impressionantes

Lucas Lucco desfez a harmonização facial após não ficar satisfeito com o procedimento, realizado no ano passado.

A reversão total ocorreu nesta semana e o cantor fez uma postagem no Instagram para dar satisfação aos fãs.

“Acabei não gostando e a gente tirou 100% do produto que tinha e a agora a gente só vai fazer uns ajustes”, explicou.

“Comecei a me reconhecer mais, a gostar mais. Assim que a gente conseguiu retirar todo o produto, consegui voltar com minhas expressões normais”, desabafou.

Lucas Lucco comemorou o resultado no consultório médico, ao lado da dermatologista responsável pela cirurgia. As imagens são impressionantes. Confira o antes e depois:

No ano passado, muitos internautas se chocaram com o resultado da harmonização facial. O sertanejo conta que ela foi oferecida por um dentista e esperava, apenas, reduzir as olheiras.

Mas, já durante a realização do procedimento, o profissional sugeriu algo diferente. “Vamos colocar um pouquinho aqui pra você ficar com o maxilar mais projetado”, teria dito.

“Eu já estava na cadeira. Ia ficar chato eu sair indelicado, não vou fazer mais não. Achei que ia ficar chato a situação. Aí eu falei: beleza, vamos fazer”, justificou Lucas Lucco ao contar o porquê de ter realizado o procedimento.