Última semana de inscrições para concurso do Banco do Brasil com mais de 150 vagas para Goiás

Termina na próxima quarta-feira (28) as inscrições para o concurso público do Banco do Brasil, que tem 158 vagas exclusivas para Goiás.

Os cargos são de agente de tecnologia e agente comercial e a remuneração inicial é de R$ 3.022,37 para uma jornada de 30h semanais.

Os selecionados também receberão ajuda mensal na refeição de R$ 831,16 e, cumulativamente, uma cesta alimentação de R$ 654,87.

Interessados precisam ter ensino médio completo e entrar no site da Fundação Cesgranrio para preencher o cadastro e pagar a taxa de R$ 38.

As provas, previstas para o dia 28 de setembro, terão conteúdos de português, inglês, matemática, atualidades do mercado financeiro e conhecimentos específicos.

Mais informações estão no edital.