A influenciadora e youtuber Virgínia Fonseca, 22, desmentiu os boatos de que teria se tornado mãe para aumentar seu engajamento. Em seu canal no YouTube, ela disse que cuidar de um filho, apesar de ser uma “bênção”, é “complicado”.

“Super verdade [o boato], até porque engajamento vai criar minha filha”, ironizou. “Claro que não. Vocês estão doidos? Filho é bênção, um amor sem igual, mas é complicado”, continuou no vídeo. “Não é só ter um filho e pronto.

É loucura. Quem fala isso é doido para mim, é porque não tem filho.”

A criadora de conteúdo é casada com o cantor Zé Felipe, 23, e os dois são pais de Maria Alice. No vídeo Fonseca contou que as duas babás de sua filha se revezam nos períodos diurno e noturno nos cuidados com a bebê.

Ela e Zé Felipe também planejam aumentar a família. A youtuber contou, também em seu canal, que desistiu de engravidar depois do Carnaval do ano que vem, e que pretende engravidar no final do ano. “Aí em 2023 nasce”, disse.

Recentemente, ela contou estar tendo dificuldades com a maternidade. “Eu admiro todas as mães do mundo. E aquelas que fazem tudo sozinhas ainda, dá vontade de ajoelhar e falar: ‘você é foda’. Isso que tenho minha mãe, Poliana [sua sogra], babá e o Zé que também ajuda.”

Virgínia engordou 20 quilos na gestação e contou que isso aconteceu por não ter seguido uma alimentação regrada.

“Quando engravidei, realmente perdi o controle. E tudo bem, eu deixei acontecer. Eu me permiti comer o que estava com vontade”, disse em canal no YouTube.

Na manhã do dia 30 de maio, nasceu a pequena Maria Alice, primeira filha do casal. Virgínia publicou um vídeo feito antes do parto em que dizia que deveria apresentar a filha aos fãs no dia seguinte. A bebê da influenciadora, aliás, já chegou ao mundo com a mesma profissão da mãe e um Instagram com quase 4 milhões de seguidores.

Zé Felipe e Virgínia assumiram o namoro em julho de 2020 e anunciaram a gravidez em outubro. “Estou grávida, não é trollagem”, contou a influenciadora em vídeo publicado em seu canal no YouTube. Ela chegou a mostrar o teste caseiro que fez.

Os dois se casaram em março de 2021 em uma cerimônia íntima. “Com certeza uma data que eu vou lembrar para o resto da minha vida! Um dos dias mais felizes de todos. Obrigada por ser absolutamente tudo para mim”, postou Virgínia na época.