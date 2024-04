ESPN renova contratos de Mauro Naves, Fernando Nardini e mais

Nome mais conhecido é o de Mauro Naves, ex-Globo, que está no canal esportivo da Disney desde 2020

Folhapress - 10 de abril de 2024

Jornalista Mauro Naves (Foto: Reprodução)

GABRIEL VAQUER – A ESPN fez um novo pacotão de renovações de contrato com diversos comentaristas e narradores. O nome mais conhecido é o de Mauro Naves, ex-Globo, que está no canal esportivo da Disney desde 2020.

Fernando Nardini, narrador de futebol, tênis, futebol americano e outros esportes, também assinou novo vínculo. Nardini ganhará mais espaço em grandes competições daqui para frente, como na Libertadores e na Copa Sul-Americana.

A lista de renovações da ESPN a qual a Folha de S.Paulo teve acesso também inclui os comentaristas Vitor Birner, Pedro Ivo Almeida, Ubiratan Leal e Sylvio Bastos.

Mauro Naves está entre os jornalistas esportivos mais reconhecidos do país. Integrante da bancada de comentaristas do ESPN FC 2ª Edição, o jornalista de 64 anos tem uma carreira extensa trabalhando com futebol, atuando na cobertura sete edições da Copa do Mundo.

Principal narrador do tênis e do futebol americano para a ESPN, Fernando Nardini é outro nome de destaque da relação. Nardini fez a cobertura da última edição do Super Bowl in loco pelo canal e pelo Star+, que foi sucesso de audiência para a emissora.

O locutor é um dos principais da ESPN e também participará da transmissão do Roland Garros, Wimbledon, US Open e de jogos da Libertadores e da Sul-Americana deste ano.

Integrantes da bancada do ESPN F90, programa do horário do almoço, e do Linha de Passe, principal debate de futebol da ESPN, Vitor Birner e Pedro Ivo Almeida são dois dos comentaristas mais reconhecidos da ESPN.

Na emissora desde 2019, a dupla reforça a linha de jornalismo da ESPN, que em dias de jogos dos torneios sul-americanos terá 17 horas de grade ao vivo a partir deste ano.

Completando a lista, Ubiratan Leal e Sylvio Bastos são comentaristas de destaque do beisebol e tênis. Ubiratan é um dos maiores especialistas no esporte norte-americano do país e também atua comentando futebol internacional no ESPN FC 1ª edição e em jogos da Europa, além de participar do podcast Futebol no Mundo com Alex Tseng, Leonardo Bertozzi e Gustavo Hofman.

Já Sylvio é ex-treinador de tênis e um dos profissionais mais renomados na modalidade no Brasil, e pela ESPN atuará na cobertura de Roland Garros e dos principais torneios do esporte de raquetes.