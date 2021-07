Famoso cursinho pré-vestibular está dando bolsas de até 100% em Anápolis

Com mais de 10 anos de tradição em Anápolis, o Núcleo Centro de Ensino está com inscrições abertas para as provas que vão dar bolsas de até 100% de desconto para o cursinho pré-vestibular.

De acordo com uma das proprietárias da instituição, Paula Tomazini, a avaliação terá um total de 80 questão de múltipla escolha, além de uma redação.

A aplicação das provas está marcada para ocorrer nesta sexta-feira (23), das 14h às 19h. Por isso, os interessados precisam se apressar para confirmar a presença.

Para garantir a inscrição, basta entrar em contato com o telefone (62) 3702-0004 ou pelo WhatsApp (62) 9 9849-1363 e fazer a doação de 1 kg de alimento não perecível.

Todos os participantes que alcançarem mais de 75% de acerto no simulado serão prestigiados com a bolsa de 100%. Os 30 primeiros colocados também ganharão descontos progressivos.

O Núcleo fica na Avenida Presidente Kennedy, nº 863, no bairro Maracanã.