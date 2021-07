Hot Park se pronuncia sobre incêndio de grandes proporções que atingiu restaurante

O Hot Park enviou uma nota ao Portal 6, na tarde desta quinta-feira (22) para se pronunciar sobre o incêndio de grandes proporções registrado no parque aquático.

No comunicado consta que, assim como previam as suspeitas iniciais, foi uma fagulha externa, vinda de uma área nas proximidades, que atingiu o teto do restaurante Bartô.

De imediato, a brigada de incêndio interna do parque foi acionada e começou a operar para manter o fogo sob controle e evacuar toda a área. Ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros também foi chamado para ajudar no combate das chamas. A única área afetada foi a do restaurante, que já está devidamente isolada.

Imagens que já circulam nas redes sociais mostram a intensidade do incêndio e uma grande nuvem de fumaça preta se formando no ar.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portal 6 Anápolis (@portal6anapolis)

Veja a nota na íntegra do Hot Park