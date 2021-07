Conheça o primeiro parque linear que será construído em Anápolis

A largada para a construção do primeiro parque linear de Anápolis foi dada pelo prefeito Roberto Naves (PP) nesta sexta-feira (23) com o lançamento do projeto.

Os canteiros laterais da Avenida Brasil Norte, no Setor Boa Vista, serão transformados no novo espaço, que reunirá lazer, esporte e contato com a natureza.

Nos 750 metros em linha reta estarão distribuídas atrações como academias, playgrounds, fontes de água e quadras poliesportivas e de areia. O destaque vai para o monumento Eu <3 Anápolis.

A arquiteta Thaynara Castro explica que a concepção do Parque Linear segue a mesma linguagem do Parque das Águas, em construção no Bairro Jundiaí.

“Tanto no emprego de materiais, cores, paisagismo e de equipamentos como quadras esportivas, espaços de convivência, playgrounds e ciclovia que contornará todo o parque”.

Roberto diz que cerca de R$ 2 milhões serão investidos. “O projeto está bem trabalhado e vai atender muito bem a população”, afirmou durante o lançamento, que integra as comemorações dos 114 anos de Anápolis.