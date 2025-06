6 erros que motoristas com carro automático cometem sem perceber e que podem sair caro depois

Alguns pequenos deslizes cotidianos na rua comprometem a transmissão e aumentam os custos com manutenção automotiva

Magno Oliver - 20 de junho de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Michael Oliveira)

Dirigir carro automático é um misto de dor e delicia que só quem já passou pela experiência sabe como é. Na transição de um modelo de câmbio manual para o carro automático, algumas pessoas cometem erros sem perceber.

1. Ignorar sinais de falha

Muita gente acha que o carro automático é apenas ligar e andar pela rua. Assim, trancos, ruídos e sinais nunca devem passar batido, observe eles sempre. Levar o carro ao mecânico ao notar qualquer barulho estranho pode evitar reparos mais caros. Cuidar bem do câmbio automático garante segurança, conforto e economia a longo prazo.

2. Engatar o câmbio no neutro ao parar no semáforo

Semáforo, faixa de PARE, motoristas acostumados com veículos manuais levam o hábito de dirigir essa modalidade de veículo para os modelos automáticos. Eles colocam em ponto morto ao parar em semáforos, paradas ou congestionamentos. A prática está correta, no entanto, para carros automáticos a orientação é outra. Os mecânicos explicam que o ideal é manter o câmbio na posição “D” e o pé no pedal do freio. Isso mantém o sistema hidráulico pressurizado e os componentes bem lubrificados.

3. Engatar o “P” ou “R” com o carro ainda em movimento

Muita gente pensa que a prática de direção com carro manual é a mesma para carro automático e o preço custa alto em prejuízo. Assim, quando manobramos na pressa, o condutor seleciona a marcha “R”(ré) com o veículo ainda em movimento para frente ou o “P” (estacionamento). Mesmo que o erro aconteça a baixa velocidade, com o tempo vai danificando os componentes da transmissão automática, como as engrenagens. A indicação dos engenheiros mecânicos explicam que o risco é maior em câmbios mais antigos, pois os modelos mais recentes estão equipados com controle eletrônico que impede esse acionamento ainda em movimento.

4. Tentar fazer o motor “pegar no tranco”

Sim, mesmo com carro automático, algumas pessoas ainda tentam fazer ele funcionar “no tranco” quando acontece alguma falha. Mecânicos e engenheiros mecânicos explicam que o sistema de injeção requer eletricidade para funcionar e o risco de estragar a transmissão é alto. É um truque que não compensa tentar, quando o carro apresentar falhas de funcionamento, pos acontece o rompimento da correia dentada.

5. Ligar o carro com o pé no acelerador

Muita gente, acostumada com a direção manual, leva esse hábito para a direção automática e acaba tendo prejuízo no longo prazo. Assim, acelerar ao dar partida aumenta o giro desnecessariamente e a ação afeta o consumo direto. Ligar o carro com o pé no acelerador também provoca desgaste dos componentes internos. Os engenheiros mecânicos indicam dirigir suavemente nos primeiros minutos pois o óleo da transmissão precisa circular na parte interna do motor para garantir uma direção segura.

6. Ignorar a troca de óleo do câmbio

Por fim, sim muitos motoristas de carro automático acreditam que o câmbio não requer manutenção e isso gera um prejuízo financeiro enorme.

Transmissão automática tem engrenagens e outras peças que precisam estar bem lubrificadas. Mecânicos explica que essa falha eleva o atrito entre as peças e eleva a temperatura, podendo queimar a junta do cabeçote ou até mesmo o motor.

