De Anápolis, homem morre em rodovia de SC após acidente gravíssimo de trabalho

A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE) de Santa Catarina confirmou que o trabalhador que morreu após um acidente em uma rodovia entre as cidades de Lauro Müller e Bom Jardim da Serra, era natural de Anápolis.

Iron dos Santos Bizerra, de 49 anos, integrava a equipe de uma empresa terceirizada e estava executando serviços em uma plataforma elevatória na SC-390 quando caiu de uma altura de 15 m.

Os colegas de imediato acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que levou cerca de 20 minutos para chegar até o local.

O homem chegou a ser levado para um hospital municipal próximo, mas apresentava ferimentos graves e não resistiu.

Iron era marteleiro e, atualmente, tinha familiares em Florianópolis. Ele deixa esposa e oito filhos.

Em nota, a SIE lamentou o ocorrido, enviou condolências aos entes queridos “nesse momento de dor e consternação” e afirmou que as circunstâncias do acidente já estão sendo apuradas.

Veja a nota na íntegra

É com profundo pesar que a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE) informa a morte de Iron dos Santos Bizerra, 49 anos, funcionário da empresa Teixeira Duarte, enquanto trabalhava nas obras de contenção da SC-390, Serra do Rio do Rastro.

Iron estava executando serviços em uma plataforma elevatória, em uma altura de 15 metros, quando se acidentou e caiu do equipamento. A queda ocorreu à 9h20min. Imediatamente, a equipe acionou o SAMU de Lauro Müller, que chegou ao local por volta das 9h40min. O marteleteiro chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Américo Caetano Amaral, em Bom Jardim da Serra.

Bizerra era natural de Anápolis, em Goiás, e tinha base familiar em Florianópolis. Deixa esposa e oito filhos.

A SIE lamenta profundamente o ocorrido e estende as condolências aos amigos e familiares nesse momento de dor e consternação. As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas.