Márcio Corrêa dá ultimato a Urban e não descarta rescindir contrato com a empresa

Tensão aumentou após a deflagração da greve dos funcionários, iniciada sem comunicação prévia à Prefeitura

Gabriella Pinheiro - 30 de junho de 2025

Márcio Corrêa, prefeito de Anápolis. (Foto: Paulo de Tarso/Secom)

Durante uma reunião realizada na manhã desta segunda-feira (30), o prefeito de Anápolis, Márcio Corrêa (PL), deu um ultimato e não descartou a possibilidade de rescindir o contrato com a concessionária do transporte público Urban.

Logo após vencer as eleições no ano passado, a empresa vem sendo uma das principais pautas do político e foi levada ao governador Ronaldo Caiado (UB), na tentativa de buscar apoio para aliviar os custos e garantir qualidade ao serviço.

A tensão aumentou após a deflagração da greve de funcionários, que foi iniciada sem uma comunicação prévia com a Prefeitura. O município, por sua vez, já cobrou o retorno do serviço.

Durante o discurso, o prefeito citou o descumprimento das obrigações contratuais como a troca da frota por ônibus novos.

“Já foi sinalizado o subsídio do combustível, mas isso não pode acontecer sem o compromisso da Urban em cumprir melhorias que até agora não apareceram”, afirmou.

Nos bastidores, a avaliação é que a Prefeitura vinha adotando uma postura de diálogo com a empresa, na tentativa de encontrar uma solução em conjunto.

Além do subsídio discutido com o Governo Estadual, o prefeito também destacou a renovação da frota de ônibus entre os projetos apresentados ao PAC do Governo Federal.

Na reunião, de acordo com aliados, o prefeito também afirmou que “se está ruim para a empresa, assim como está ruim para o município e para os usuários, não há dificuldade em rescindir o contrato”.

