O humorista Wellington Muniz, 48, conhecido como Ceará, anunciou o falecimento de seu pai nesta quinta-feira (22), em seu Instagram. “Hoje o meu guerreiro partiu. Seu Ari, o meu pai”, escreveu o comediante na legenda da publicação.

No texto, Muniz diz que seu pai foi sua “primeira inspiração como artista”, e que “lutou até às últimas forças”. Ao longo do texto, o marido da modelo Mirella Santos, 38, contou que em 2020 também havia perdido sua mãe.

“Um sofrimento também para mim e meus irmãos. Já que no ano passado perdemos também a nossa mãe. Duas grandes perdas na minha vida. Não tem sido nada fácil. Mas eu não reclamo”, continuou o artista.

Em uma série de agradecimentos, o humorista diz que sabe que a dor que sente agora irá passar e afirma ser grato aos irmãos, “por terem cuidado do nosso pai com amor, carinho, respeito e muita dedicação, já que a distância me impossibilitava de estar presente ao seu lado.”

Por fim, ele agradece ao pai, “por tudo que me ensinou, mesmo sem saber que estava ensinando. Quero guardar na memória os melhores momentos ao seu lado e lembrar sempre do senhor com esse sorriso. Descanse em paz”, finalizou.

Nos comentários, celebridades demonstraram apoio ao comediante. “Meus sentimentos, Ceará, muita para você e sua família”, escreveu a atriz Carolina Ferraz, 53. “Daí que vem esse seu sorriso!”, pontuou o jornalista Cid Moreira, 93. “Meus sentimentos, amigo!”, completou a cantora Solange Almeida, 46.