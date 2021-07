Mais duas mulheres e dois homens perdem a vida para Covid-19 em Anápolis

Mais duas mulheres e dois homens perderam a vida para Covid-19, confirmou a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) neste sábado (24).

De acordo com a pasta, as vítimas do sexo feminino tinham 46 e 64 anos e as do sexo masculino, 69 e 80. Já ultrapassa 1.470 o número de óbitos desde o início da pandemia em Anápolis.

A Semusa também registrou 141 novos casos nas últimas 24h e o acumulado subiu para 46.566. No entanto, a pasta diz que 43.539 referem-se a pacientes curados.

Por outro lado, cerca de 1.200 infectados ainda estão em isolamento domiciliar ou internados em tratamento contra as complicações da doença.

Na rede municipal, a ocupação de leitos saltou para casa dos 65% – acendendo alerta das autoridades sanitárias. Se chegar a 70%, Anápolis precisa retornar para o grau moderado da matriz de risco.