Polícia confirma que jovem foi estuprada, ferida e enterrada viva por desconhecido

Está repercutindo nas redes sociais, desde a quinta-feira (22), a prisão de um homem que é suspeito de ter cometido um crime extremamente cruel, em Santa Cruz do Xingu, no Mato Grosso.

De acordo com a Polícia Civil, ele foi localizado apenas nesta semana, mas teria sido o responsável pela morte de Laura Batista de Souza, de 28 anos, no ano passado.

Todo o caso teve início no último dia 02 de setembro, quando o patrão da moça acionou policiais militares e relatou que a funcionária não estava mais dando notícias e teria desaparecido logo após deixar o trabalho com um homem.

Passado alguns dias, segundo o UOL, a corporação soube que uma escavação havia sido localizada na chácara do suspeito e decidiu fazer uma averiguação. Lá estava o corpo da moça, apresentando lesões aparentes de uma arma branca.

As perícias realizadas no cadáver apontaram que Laura foi vítima de estupro e golpeada com uma faca na região no estômago. Depois foi enterrada ainda viva.

As investigações também mostraram que ela não conhecia o autor do crime.

O envolvido foi colocado à disposição da Justiça e indiciado por homicídio qualificado, estupro e ocultação de cadáver.