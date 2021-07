Wesley Safadão quebra o silêncio após vídeo com acusação de abuso infantil na casa dele viralizar: “Injustiça”

Wesley Safadão quebrou o silêncio e se pronunciou nesta segunda-feira (26) sobre o vídeo com acusações de abuso infantil na casa dele viralizar.

Nas imagens, o pastor André Vitor, amigo da família do cantor, aparece por trás de uma criança, colocando as mãos muito próximas a região do peito dela.

A menina se solta e o religioso aparece abaixando a camisa em seguida. Esse movimento levou alguns internautas a apontarem um possível caso de abuso infantil.

Com a repercussão nas redes sociais, Safadão, que tinha publicado originalmente o registro nos stories do Instagram, apagou a publicação.

Refazendo o tt pnão dar processo.#gatilho

Wesley Safadão gravou um storie com um monte de crianças, no vídeo um homem encoxa uma menina que logo percebe e o empurra. Um famoso PASTOR agarra uma criança por trás e depois esconde “algo” na altura do seu órgão sexual com a camisa — Nathaly – Blogueira de Baixa Renda (@bdebaixarenda) July 26, 2021

Em vídeo de esclarecimento, o cantor negou que o pastor André Vitor tenha cometido assédio contra a criança.

Segundo ele, no momento em que André puxa a camisa, estava era tentando esconder a barriga por estar acima do peso.

“Realmente não sei o que está acontecendo no mundo de hoje. Essa internet está doente”, declarou. “É uma injustiça o que estão fazendo”, desabafou.

Assista: