Família aluga casa e acha corpo da proprietária desaparecida enterrado no quintal

Imagina alugar uma casa e encontrar a proprietária que estava desaparecida enterrada no jardim da residência. Foi o que ocorreu com uma família de Ubatuba, no litoral Norte de São Paulo (SP).

Revelado pela BBC News Brasil nesta terça-feira (27), o encontro do cadáver aconteceu em janeiro deste ano. Segundo a emissora, a proprietária do imóvel estava desaparecida desde 2013.

Na época, a Polícia Civil instaurou inquérito, que foi arquivado pelo Ministério Público em janeiro de 2020. Com o achado dos restos mortais, houve a reabertura da investigação.

A família havia se mudado para o imóvel em agosto de 2018 e, antes da mudança, os integrantes já sabiam do desaparecimento da mulher.

O pai e um dos filhos disseram que em janeiro deste ano, ao mexer no jardim, observaram um tecido enterrado. E que quando cavaram, encontraram a ossada da mulher desaparecida.

Uma perícia preliminar levanta a suspeita de que a dona da casa foi estrangulada e, em seguida, enterrada no jardim. O caso, que vem intrigando as redes sociais, segue sendo investigado.