Como aumentar as chances na Quina de São João: veja dicas para ganhar o prêmio de R$ 250 milhões

Estratégias populares entre apostadores podem ajudar na hora de montar o jogo para o sorteio deste sábado (28)

Isabella Valverde - 28 de junho de 2025

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Com o sorteio da Quina de São João 2025 marcado para este sábado (28), e com um prêmio recorde de R$ 250 milhões, muitos brasileiros buscam estratégias para aumentar suas chances de ganhar. Afinal, como o concurso especial não acumula, as probabilidades de premiação são maiores do que nos concursos regulares.

Mas será que existe um jeito de como aumentar as chances na Quina de São João? Embora o jogo continue sendo de pura sorte, algumas práticas são muito utilizadas por apostadores experientes — e podem fazer a diferença.

Apostar com mais números na Quina de São João

A forma mais direta de aumentar as chances de ganhar na Quina de São João é marcar mais dezenas no volante. A aposta mínima com 5 números custa R$ 2,50, mas é possível marcar até 15.

Quanto mais números escolhidos, maiores são as combinações possíveis dentro do mesmo jogo, o que aumenta drasticamente as probabilidades de acerto.

Veja as chances de acerto com base na quantidade de números marcados:

5 números: 1 em 24.040.016

6 números: 1 em 4.006.669

7 números: 1 em 1.144.763

8 números: 1 em 429.286

15 números: 1 em 8.005

O custo, no entanto, sobe proporcionalmente, o que leva muitos jogadores a optarem pelos bolões.

Participar de bolões na Quina de São João

O Bolão Caixa é uma das formas mais populares de aumentar as chances sem gastar tanto. Isso porque várias pessoas compartilham a mesma aposta com mais números — e, em caso de premiação, o valor é dividido entre as cotas.

Valor mínimo: R$ 12,50

Cada cota: mínimo de R$ 3,50

Apostas online: compra mínima de R$ 20

Lotéricas podem cobrar taxa de até 35%

Essa modalidade permite montar jogos com mais dezenas por um custo mais acessível individualmente.

Usar estatísticas dos concursos anteriores

Muitos apostadores também recorrem ao histórico da Quina de São João para montar seus jogos. Saber quais números mais saíram ou quais nunca foram sorteados ajuda a criar estratégias com base em dados.

Por exemplo, o número 55 já apareceu quatro vezes nos concursos anteriores. Outros, como 14, 26 e 79, também costumam aparecer com frequência.

Você pode conferir a lista completa dos números mais sorteados aqui.

Evitar padrões óbvios

Especialistas em loterias costumam alertar para alguns erros comuns, como apostar em:

Sequências (ex: 1-2-3-4-5)

Números com final igual (ex: 10-20-30-40-50)

Todos pares ou todos ímpares

Números da mesma dezena (ex: 11-12-13-14-15)

Esses padrões raramente aparecem nos sorteios e, mesmo que saiam, tendem a atrair muitos apostadores — o que reduz o valor individual do prêmio.

Jogar com equilíbrio

Uma dica simples, mas eficaz, é combinar pares e ímpares, dezenas baixas e altas, e até misturar números populares com alguns menos lembrados. Isso cria uma distribuição mais realista, semelhante aos resultados mais comuns.

CONTINUE LENDO

Como apostar na Quina de São João 2025: veja passo a passo para concorrer ao prêmio de R$ 250 milhões