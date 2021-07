Semusa informa mais sete mortes por Covid-19 em Anápolis

O mês de julho se aproxima do fim e Anápolis, mesmo com vacinação avançando, segue registrando muitas mortes por Covid-19.

Somente nesta terça-feira (27) foram sete as informadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa).

Uma mulher de 64 anos faleceu no dia 23; um homem de 37 anos e uma mulher de 95 anos foram a óbito no dia 25; duas mulheres, de 39 e 84 anos, e dois homens, de 57 e 66 anos, faleceram no dia 26.

Com mais essas fatalidades, a cidade chega a marca de 1.468 vidas perdidas para a Covid-19 desde o ano passado.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI exclusivos na rede municipal está em 63%. A de enfermaria permanece em 58%.