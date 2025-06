Motorista bêbado é preso em Anápolis após tentar aterrorizar ex-companheira

Suspeito ainda teria resistido à ordem policial para que parasse veículo

Beatriz Bueno - 28 de junho de 2025

Carro utilizado durante o crime (Foto: Reprodução)

Um homem foi preso após ser flagrado dirigindo bêbado e rondar a casa da ex-companheira, na tarde deste sábado (28), no Parque Iracema, em Anápolis.

Uma equipe policial foi acionada após denúncia de que o indivíduo estaria nas proximidades da residência da vítima, que estava viajando durante a ação suspeita.

O homem tem histórico de ameaças e perseguição e a ex-companheira já tinha uma medida protetiva contra ele. O suspeito foi localizado conduzindo um veículo Fox branco nos arredores do local denunciado.

Segundo testemunhas, o condutor não atendeu à primeira ordem de parada dada pelos policiais.

A abordagem só foi possível após a guarnição realizar o fechamento de trânsito. Com essa ação dos policias, o homem desceu do veículo cambaleante, com claros sinais de embriaguez. Ao ser questionado, admitiu ter ingerido bebida alcoólica.

Foi realizado teste do bafômetro, que aferiu teor alcoólico de 1.66 mg/L, quase cinco vezes mais do que o permitido por lei. Além disso, o condutor estava com a carteira de motorista vencida.

Após receber voz de prisão, o homem foi encaminhado para exame médico e, em seguida, apresentado à autoridade policial, sendo autuado em flagrante com base no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que trata da condução de veículo sob influência de álcool.

