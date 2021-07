Após briga generalizada com tiro, condomínio de Anápolis manda recado para ‘visitantes indesejados’

“Espera-se que o condomínio volte a viver dias harmoniosos e que visitantes indesejáveis não voltem a ser notícias”. O recado foi dado pelo Royal Life nesta quarta-feira (28).

Localizado na região Norte de Anápolis, o residencial ganhou as manchetes policiais após uma briga generalizada na última segunda-feira (26).

“Imagens têm sido veiculadas nas redes sociais, afirmando que houve disparados de arma de fogo, o que acorreu, em virtude de um morador tentar conter os visitantes, visivelmente alcoolizados e agindo com violência”, esclareceu.

“Um ato isolado para reprimir a violência generalizada, ao serem convidados a se retirar do local depois do evento realizado na área de lazer”, classificou a administração do Royal Life em comunicado interno.

No documento, a qual o Portal 6 teve acesso, o condomínio reforça que “a pessoa que aparece nos vídeos disparando tiros, era um morador, não sendo vigilante, colaborador ou o síndico”.

“E ainda, foi um ato pensado para tentar conter as pessoas que estavam agindo de forma nada condizente

com as regras do Regimento Interno e Convenção e principalmente, em relação às regras morais”, acrescenta.

Para o Royal Life, o episódio “nada tem a ver com as famílias que vivem no condomínio”. A Polícia Civil (PC) está investigando o caso.

“Que a verdade seja amplamente divulgada, assim como as fakes, que os envolvidos, que tanto prejudicaram a paz do local sejam punidos”, pediu a administração do residencial.