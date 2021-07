Visita de caciques do PP nacional a Anápolis foi o ponto alto em noite de homenagens

Uma noite que seria apenas de homenagens e restrita a poucos convidados devido à pandemia. Essa era a expectativa para a Comenda Gomes de Souza Ramos, distinção entregue na semana de aniversário de Anápolis a pessoas ilustres do município.

No entanto, para a surpresa de muitos, o evento recebeu a cúpula do Progressistas (PP), partido do prefeito Roberto Naves que vive um momento de ascensão no Congresso Nacional e no Palácio do Planalto.

Ciro Nogueira, senador licenciado do Piauí e presidente da legenda, havia sido anunciado horas antes como o novo ministro da Casa Civil do governo de Jair Bolsonaro.

Além dele, o atual presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e o ministro Fábio Faria – que está de malas prontas para o PP – também chegaram ao Teatro São Francisco, no bairro Jundiaí, acompanhando Alexandre Baldy, o comandante da sigla em Goiás.

“Foi uma demonstração de força”, disse um deputado presente no evento. Tal gesto tinha um único destinatário: o governador Ronaldo Caiado (DEM), que foi à comenda para acompanhar a esposa Gracinha Caiado, uma das personalidades homenageadas com a Comenda.

Baldy tem dito que é pré-candidato ao Senado e disputa o espaço na chapa governista para a eleição de 2022. Em breve, ele deve deixar a Secretaria de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo e retornar em definitivo para Goiás.

Com popularidade em alta, o governador tem resistido a bater o martelo quanto a quem figurará ao lado dele como candidato no ano que vem.

A relação entre Caiado e Baldy estão estremecidas desde que o auxiliar de João Dória fez cobranças públicas de apoio do governador a Arthur Lira na corrida pela Presidência da Câmara. Como resposta, Caiado exonerou Adriano Baldy, irmão do pepista, da Secretaria de Cultura do estado.

Ter uma boa relação com o Governo Federal é sempre positivo para qualquer estado. Como o PP está ganhando cada vez mais espaço no Governo Bolsonaro, a aproximação não deixa de ser tentadora.

A noite de homenagens acabou pouco antes das 23h, mas para alguns dos políticos presentes ela estava apenas começando em algum outro lugar da cidade. “Não vai faltar conversa e promessas”, apostou um deles.