Anitta, 28, está oficialmente solteira, segundo assumiu a própria cantora em publicação nas redes sociais. Ao ser perguntada por um fã se ela estava namorando, a carioca respondeu que não.

O estado civil da funkeira vinha sendo alvo de especulações nos últimos dias. Apesar de ter assumido um namoro com o empresário americano Michael Chetrit em abril, ela vinha dando sinais de que não estava mais com ele.

No domingo (25), ela subiu ao palco de um show do cantor Xanddy na Flórida e disse que estava acompanhada de “um bando de gringo”, entre os quais “uns 3 caras que eu pego aqui [nos Estados Unidos]”.

No mesmo dia, ela elogiou a beleza do jogador de vôlei de praia Vinícius Freitas, antes de saber que ele era gay e tem namorado. Simpático, o rapaz a convidou para ir a Tóquio conferir as Olimpíadas.

Quando o relacionamento com Chetrit foi confirmado, Anitta disse que não sabia se ele era bilionário, como era especulado pela imprensa. “Não estou nem aí se a [conta bancária] do bofe é grande ou é pequena”, disse.

Os dois começaram a ser vistos juntos em março, quando o americano apareceu ao lado da cantora na festa de aniversário dela em Miami. Depois, eles foram flagrados aos beijos no aniversário do rapper Travis Scott.