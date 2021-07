Cantora sertaneja morre aos 26 anos vítima da Covid-19

Cantora e compositora de sucesso, Lanna Rizi morreu nesta quinta-feira (29), aos 26 anos, em decorrência de complicações da Covid-19.

Ela estava internada no Hospital Geral de Vitória da Conquista (BA) para tratar a doença, mas acabou sofrendo um agravamento no quadro clínico de saúde e não resistiu.

O óbito foi confirmado através de uma nota, publicada nos stories do Instagram da artista, onde a família também agradeceu pelas orações feitas durante o tempo em que ela esteve em tratamento.

“É com muita dor e com o coração despedaçado que comunico a todos vocês que nossa estrela não resistiu às sequelas do vírus e se foi nessa manhã. Nossa família agradece todo o carinho, as orações e as energias positivas enviadas todo esse tempo. Vamos continuar orando para que ela tenha uma passagem de luz e por todos aqueles acometidos por essa doença traiçoeira.”, dizia o comunicado.

Lanna tinha 35 mil seguidores na rede social e era conhecida entre os fãs por ser bem humorada e apaixonada por música sertaneja. Ela deixa uma esposa.

Na última postagem feita pela cantora nas redes sociais, são vários as pessoas que estão lamentando a partida precoce e afirmando que ela deixará saudades.