Largados e Pelados: 6 segredos que o reality esconde dos telespectadores

Programa de sobrevivência extrema tem bastidores que nem todo mundo conhece

Gabriella Licia - 13 de julho de 2025

(Foto: Reprodução)

Com cenários inóspitos, participantes nus e desafios extremos, Largados e Pelados conquistou o público ao mostrar pessoas tentando sobreviver sem recursos na selva.

Mas, como todo reality show, nem tudo o que vai ao ar é exatamente o que acontece nos bastidores.

Apesar da proposta ser sobreviver com o mínimo possível, o programa esconde alguns segredos de bastidores que podem surpreender os fãs.

De truques de edição a suporte escondido da produção, veja a seguir o que o reality da Discovery não revela facilmente.

1. A produção está sempre por perto

Apesar de parecer que os participantes estão completamente sozinhos, há sempre uma equipe de produção próxima.

Câmeras, técnicos e paramédicos acompanham tudo a poucos metros de distância, prontos para agir em caso de emergência.

2. Existem itens escondidos que podem ser usados

Alguns participantes já revelaram que há objetos escondidos para emergências, como medicamentos ou alimentos básicos.

Mesmo que não sejam usados no dia a dia do desafio, esses itens estão disponíveis caso a situação fique crítica.

3. A edição pode mudar a narrativa

Muitos participantes afirmam que a edição do programa altera o enredo real.

Conflitos podem ser ampliados, amizades minimizadas e até o desempenho físico pode parecer melhor (ou pior) do que foi na realidade.

4. Participantes passam por um “intensivão” antes do reality

Antes de serem largados nus na selva, os participantes passam por treinamentos intensivos com a equipe de sobrevivência da produção.

Aprendem técnicas básicas de fogo, abrigo e purificação de água — mesmo que isso não seja mostrado na TV.

5. Há uma espécie de “suporte psicológico” diário

Os dias no reality podem ser duros, e há relatos de que psicólogos da produção conversam com os participantes periodicamente, mesmo que de forma breve, para garantir que não estejam sofrendo demais com estresse ou traumas.

6. A nudez não é tão livre quanto parece

Embora todos apareçam nus, existe um conjunto de regras rígidas sobre onde podem estar sem roupas.

Em algumas regiões com culturas mais sensíveis, há orientações para que os participantes se cubram com folhas ou fiquem parcialmente vestidos.

No fim das contas, Largados e Pelados continua sendo um fenômeno por seu apelo à sobrevivência extrema e ao instinto humano.

Mas, como todo show de TV, há muito mais acontecendo fora das câmeras do que o público imagina.