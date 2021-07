O comediante Paulo Gustavo, que morreu aos 42 anos em maio por complicações da Covid.-19, será tema da escola de samba São Clemente no Carnaval de 2022. A revelação foi feita pela própria escola nas redes sociais.

De acordo com a sinopse divulgada, o primeiro setor da escola na Marquês de Sapucaí será “O Céu de PG”, cuja definição fala em “um paraíso do bem, da fraternidade, da bondade e da esculhambação”.

Outra ala será destinada ao personagem que marcou sua trajetória, “Herminia Amaral”, de “Minha Mãe É uma Peça”.

Na ala “Flecha do Cupido”, a relação de Gustavo com a família será mostrada. Haverá uma ala em que a mãe do comediante ganhará destaque. “Déa Lúcia, mãe de Paulo Gustavo, vai passar cheia de ‘D’: de diva, de Déa, Dulce e diversidade”, diz a sinopse.

Irmã de Paulo Gustavo, Juliana Amaral celebrou a conquista. “Viva, Tatau! Vai ser lindo, como ele merece. Obrigada, Renato Almeida, por todo carinho nos nossos bate-papos e pela parceria. Bora, São Clemente”, escreveu.

Juliana compartilhou um registro da comemoração de seu aniversário nesta quarta-feira (28). Ao lado dos sobrinhos, Romeu e Gael, e de Thales Bretas, 33, ela fez um texto em homenagem ao irmão.

“Tatau, esse momento é para você, estarei sempre assim com os nossos amores! Vou cuidar, amar, proteger e alegrar a vida de Romeu e Gael para sempre! Me ajuda a suportar o insuportável, está doendo muito irmão!”, começou na publicação feita em seu Instagram.

“O meu único pedido de aniversário vai para Jesus e os mentores espirituais, para que eles me permitam a sonhar com você e a gente se abraçar muito e rir muito. Te amo demais. Até logo, Tatau!”, completou ela na legenda da foto.