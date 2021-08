Ciumento, ex-namorado invade bar e causa enorme confusão

O último sábado (31) foi bastante tenso para uma comerciante moradora do Parque Pirineus, bairro da região Norte de Anápolis, após receber no local de trabalho a visita inusitada do ex-namorado, que estava completamente alterado e agressivo.

Ela, que tem 41 anos, estava atendendo no bar, quando o antigo companheiro, de 28, chegou armado com uma faca e quebrando os veículos dos clientes.

Temendo pela vida, ela acionou a Polícia Militar para conter o agressor. No entanto, antes da chegada da guarnição, o jovem conseguiu fugir do estabelecimento.

Lá, a equipe constatou os danos materiais e orientou a vítima a fechar o bar e comparecer a uma delegacia para registrar a ocorrência contra o rapaz.