“Estiagem mais grave de todas”: Caiado vem a Anápolis e inaugura nova Estação de Água

“Estamos lutando com todas as forças para que Anápolis não venha sofrer o que sofreu durante mais de 20 anos”. Foram com essas palavras que Ronaldo Caiado (DEM) iniciou uma entrevista coletiva, na manhã desta terça-feira (03), para entregar uma nova Estação de Tratamento de Água (ETA) Compacta, no Jardim das Américas, para reforçar o abastecimento na cidade.

De acordo com o governador, não existe milagre para recuperar tudo o que foi desviado da companhia em gestões passadas, mas que agora a população tem consciência de que há uma gestão responsável na Saneago para tratar água, esgoto e trabalhar contra o desabastecimento.

‘Hoje estamos moralizando a Saneago. Ela é auditada mensalmente e tem que apresentar resultado. Essa nova estação, por exemplo, está complementando a oferta de água tratada em Anápolis. Está acoplada a estação antiga e vai atender as regiões mais altas da cidade’, disse.

Mesmo com o investimento de mais de R$ 14 milhões para que Anápolis possa enfrentar o período sem chuvas, Caiado também fez um apelo para a população.

“Estamos começando agosto e até o momento não tivemos falta d’agua. Essa estiagem é a mais grave de todas que já passamos até agora. O que precisamos é que as pessoas entendam que a consciência em não gastar água é fundamental. É um clamor que fazemos. Se for tomar banho, tenham consumo limitado. Na hora de lavar vasilha, reaproveite a água. Tudo isso vai fazer com que as pessoas se conscientizem e não deixem torneiras abertas”, pediu.

“Anápolis também tinha muita perda d’água. Com as tubulações antigas, 40% da água tratada era perdida e não chegava nas casas. A recuperação dessas tubulações está sendo trabalhada e vai dando eficiência para não ter desperdício”, acrescentou.

Em tempo

O prefeito Roberto Naves (PP) também concedeu entrevista e explicou que não é possível dizer se vai ou não faltar água em Anápolis, mas garantiu que todo o trabalho técnico e de infraestrutura foi devidamente feito.

“A gente agora tem uma nova Estação de Tratamento de Água e sai de uma capacidade de tratamento de 850 litros por segundo para tratar mais de 1000 litros por segundo. Isso é um aumento de aproximadamente 20%. Também já está delimitada a região onde será feita uma barragem e a Saneago já perfurou vários poços artesianos importantes”, explicou.

O chefe do Executivo Municipal contou ainda que toda a região Sul da cidade foi interligada no sistema de captação do Piancó para que os moradores não fiquem tendo de aguardar a água que vem do DAIA.

Estiveram no evento de inauguração da ETA Compacta várias outras autoridades políticas, como o deputado estadual Amilton Filho (Solidariedade), presidente da Câmara Municipal Leandro Ribeiro (PP) e o deputado federal Delegado Waldir (PSL).