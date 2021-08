Ex-participante do Big Brother 21 (Globo), Sarah Andrade, 30, ainda não se vacinou. A revelação foi feita durante uma live e isso chamou a atenção dos fãs que começaram a repercutir o assunto.

Pelas redes sociais, Sarah resolveu se explicar. De acordo com ela, ainda não deu tempo para se imunizar por conta de toda a correria de viagens e mudnças de apartamento.

“Gente, por favor, eu apoio a vacina, assim como vocês, eu estou ansiosa com a minha vez. O dia da minha idade foi o dia da minha mudança de ap, agora vou ter inclusive o comprovante de residência aqui e óbvio que vou tomar”, escreveu.

Ela conta já estar cadastrada e que procurará a vacina nos próximos dias. “Vacinas salvam vidas! Eu sou a favor da vacina SIM!”, postou.

“Cada hora que entro na internet uma surpresa diferente! Por favor, parem de recortar trechos de falas minhas para me prejudicar. Faltava o comprovante de residência”, completou.

Recentemente, Sarah assumiu namoro com o modelo Lucas Viana, vencedor de A Fazenda 11 (Record). No fim de maio, Viana afirmou que estava recebendo ameaças de morte nas redes sociais por seu envolvimento com a ex-BBB.

Na ocasião, ele divulgou uma mensagem que tinha recebido que dizia: “nós, sarolfo, saretes e sarietes vamos infernizar sua vida até desistir”. Em outro trecho, o perfil afirmava que eram “milhões” querendo “a caveira” dele.

“Há dias que tenho recebido mensagens desse nível para pior, com ameaças de morte, calúnias e difamações, apenas por viver minha vida. Se reajo sou infantil e mimado. Mas é impossível essas coisas não mexeram com a nossa saúde mental e não ativarem gatilhos imensos”, disse.

Durante A Fazenda, Lucas Viana viveu um relacionamento conturbado com Hariany Almeida.