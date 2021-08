Em um recente artigo publicado pela Forbes, Anitta, 28, é citada como um dos maiores nomes da música atualmente. O conteúdo fala sobre o empresário Brandon Silverstein, 29, que cuida da carreira internacional da carioca.

Normani, 25, é outra das agenciadas por Silverstein. A ex-integrante do grupo Fifith Harmony, que segue carreira solo, já atingiu o top 50 do Spotify com o hit “Wild Side”, gravado em parceira com Cardi B. Nos últimos dias o jovem passou a gerenciar também a carreira do cantor e compositor Lauv, 26.

“Com o sucesso de Normani, Silverstein expandiu sua equipe para três e trouxe novos artistas como a estrela pop brasileira Anitta. Sob a tutela de Silverstein, ela ganhou platina RIAA nove vezes no Brasil”, diz trecho do artigo referindo-se ao certificado concedido pela Associação Americana da Indústria de Gravação, sediada nos Estados Unidos.

Nos últimos meses, depois de alcançar suas principais metas profissionais, Anitta tem procurado focar mais em si. “Estou tentando viver o máximo que eu posso. Depois de 10 anos de muito trabalho, eu cheguei a um lugar em que posso me dar algumas pausas”, contou a artista em entrevista ao F5.

Em 2019, a cantora já havia anunciado que pretendia desacelerar a carreira no ano seguinte, tanto pela pressão de “envelhecer” no mercado, quanto pela sua paixão por negócios. Em 2020, foram menos de dez lançamentos de músicas, contra quase 30 do ano anterior. Ainda assim, Anitta esteve em alta nas rádios, especialmente pelo hit em parceria com Cardi B, “Me Gusta”, e a canção com Luísa Sonza e Pabllo Vittar, “Modo Turbo”.