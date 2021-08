No SPC e Serasa: como saber se estou com nome sujo e como faço para limpar?

Duas perguntas que todo mundo já deve ter feito são as seguintes: como saber se estou com nome sujo e como faço para limpar?

Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o Brasil chegou ao fim do primeiro semestre com a maior proporção de famílias endividadas em mais de uma década.

Para se ter ideia, soma mais de 65 milhões o número de inadimplentes com uma dívida média de R$ 3.937,38 por pessoa.

E com a pandemia, que agravou a crise econômica, muitas pessoas descontrolaram as contas e podem estar com alguma dívida na praça que não lembra.

A boa notícia é que é possível fazer a consulta pela internet de duas formas: pelo SPC Brasil o Serasa Experian.

No site ou no aplicativo do SPC, basta clicar em “consultar o CPF” logo na página inicial. Porém, a consulta é paga e é preciso avaliar se compensa assinar o serviço.

Já o Serasa não cobra e para realizar a consulta do seu CPF, basta usar o aplicativo ou o site da empresa, clicar na aba “consultar dívidas” e fazer um cadastro.

Outra vantagem é que o Serasa também mostra o chamado Score (pontuação), saldo da carteira digital e se existe alguma pendência em seu CPF.

Em ambos serviços, são apontados caminhos seguros de como renegociar as dívidas e voltar a ter o nome limpo.