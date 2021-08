Anápolis volta a aplicar primeira dose nesta sexta-feira (06), mas em esquema especial

Anápolis volta a aplicar a primeira dose nesta sexta-feira (06), mas em esquema especial com distribuição de senhas. O público-alvo da campanha segue sendo moradores com idade igual ou superior a 30 anos, com comorbidades e deficiência, trabalhadores da educação e da saúde, idosos, gestantes e puérperas.

Os pontos para pedestres são UniEVANGÉLICA, antigo Cerest e unidades de saúde Santa Maria de Nazareth, Arco-Íris e Bairro de Lourdes. Em sistema drive-thru são Ginásio Internacional Newton de Faria, CMTT e unidade de saúde Anexo Itamaraty.

Para gestantes e puérperas continua o ponto exclusivo do antigo Cerest (com o imunizante da Pfizer), indicado pelo Ministério da Saúde para esse grupo.

“Lembrando que, para segunda dose, a gestante deve apresentar liberação médica. Neste local também será aplicada a segunda dose da Pfizer em quem tomou a primeira em Anápolis”, reforçou a Semusa.

A vacinação da segunda dose da AstraZeneca está disponível no Banco de Leite e unidades de saúde JK e Santa Maria de Nazareth. Nesta última, também pode ser encontrada a CoronaVac. Em toda a cidade, os postos funcionam das 08h às 16h.