‘Botequeiro’, Zeca Pagodinho faz memes das Olimpíadas que estão enlouquecendo a internet

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Sempre com humor elevado, o cantor Zeca Pagodinho, 62, entrou na onda dos memes e das brincadeiras de internet. Agora, ele publicou uma série de imagens para sugerir novas modalidades às Olimpíadas de 2024, em Paris.

A mais divertida foi o “levantamento de copo”. Mas o artista não parou por aí. Também indicou que seria uma boa o Comitê Olímpico dar uma olhada na modalidade “sinuquinha” e no “vôlei aquático”.

“Estamos na reta final dos Jogos Olímpicos de Tóquio, mas nada de deixar a peteca do Badminton cair após o encerramento! O Zeca Pagodinho tem sugestões incríveis de modalidades que você pode praticar quando e onde quiser”, postou.

Artistas e amigos se divertiram com as imagens. “Estou seguindo os ensinamentos do mestre. E me preparando para representar daqui quatro anos nosso samba na Olimpíadas”, escreveu Arlindinho.

No mês de junho, Zeca já havia movimentado a internet ao mencionar em seu Twitter, com um emoji chorando de rir, um meme feito com uma música sua. Na imagem compartilhada, o cantor aparece com o filtro negativo e a legenda “descobri que sou cringe demais”.

A legenda faz referência à música “Verdade” (1996), com o verso “Descobri que te amo demais” e nasceu da junção de dois assuntos que tomaram conta das redes sociais nas últimas semanas.

O fato de a foto estar com o filtro que inverte as cores nasceu de um meme que consiste em inverter as cores da foto e o significado do que ela representa.

Já a palavra “cringe” vem sendo usada para classificar atitudes e comportamentos que causam “vergonha alheia”. Nas respostas da publicação os fãs do cantor se divertiram com o fato de ele ter notado o meme. “Zeca você é o melhor”, escreveu uma internauta.