Morre Michael Madsen, ator de ‘Cães de Aluguel’ e ‘Kill Bill Vol. 2’, aos 67 anos

Madsen esteve em mais de 300 títulos e também desenvolveu uma carreira como poeta

Folhapress - 03 de julho de 2025

Ator Michael Madsen tinha 67 anos. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

DAVI GALANTIER KRASILCHIK

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Michael Madsen, ator reconhecido por seus papéis em filmes do diretor Quentin Tarantino como “Cães de Aluguel”, morreu nesta quinta (3) aos 67 anos. Ele foi encontrado em sua casa pela manhã, sem reações, por seu empresário Ron Smith, que acredita que a causa tenha sido uma parada cardíaca.

“Nos últimos dois anos, Michael Madsen vinha realizando um trabalho incrível com filmes independentes, incluindo os próximos longas-metragens ‘Resurrection Road’, ‘Concessions’ e ‘Cookbook for Southern Housewives’, e estava realmente ansioso por este próximo capítulo em sua vida. Michael também estava se preparando para lançar um novo livro chamado ‘Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems’, que está atualmente em fase de edição”, afirmaram em nota os empresários de Madsen, Susan Ferris e Smith, e a assessora de imprensa Liz Rodriguez.

“Michael Madsen foi um dos atores mais icônicos de Hollywood, que fará muita falta a muitos.”

Nascido em 1957, o ator seguiu os passos de sua mãe, a escritora e cineasta Elaine Madsen, e consolidou sua carreira a partir de filmes especialmente ancorados no gênero policial e no suspense. Ele também ficou conhecido por interpretar vilões que misturavam um comportamento implacável à melancolia.

Depois de iniciar sua carreira na atuação com a companhia Steppenwolf Theater, em Chicago, ele conseguiu seu primeiro papel em “Jogos de Guerra”, filme de 1983, e atuou em diferentes produções na década de 1980 e no início dos anos 1990, incluindo uma participação no aclamado “Thelma & Louise”.

Ele viveu seu primeiro grande papel em 1993, ao viver o personagem Mr. Blonde no primeiro longa-metragem de Tarantino, “Cães de Aluguel”.

O filme acompanha um grupo de criminosos que se reúnem após uma tentativa de assalto a banco fracassada. Madsen dividiu o elenco com os atores Harvey Keitel, Tim Roth, Chris Penn, Steve Buscemi, Lawrence Tierney e Edward Bunker -sem contar uma breve participação do próprio Tarantino.

Em uma das sequências mais marcantes do longa, Madsen dança ao redor de um policial sequestrado e arranca sua orelha com uma faca ao som de “Stuck in the Middle With You”, da banda Stealer Wheel.

O artista também esteve no clássico “Free Willy” e em 1984 participou de um episódio do famoso seriado “Miami Vice”. Dez anos mais tarde, ele contracenou com Kevin Costner e Gene Hackman, morto em fevereiro, no faroeste “Wyatt Earp”.

Madsen voltaria a colaborar com Tarantino em 2003 e 2004, quando chegaram aos cinemas a primeira e a segunda parte da saga de ação “Kill Bill”.

Ele viveu um assassino de aluguel fracassado nos dois capítulos da trama protagonizada por Uma Thurman, em que uma assassina resolve se vingar de seu ex-amante e ex-chefe. Um ano depois, o ator participou de “Sin City”, adaptação dos quadrinhos de Frank Miller que foi dirigida pelo autor e pelo cineasta Robert Rodriguez.

A parceria entre o artista e Tarantino seria retomada em 2015, quando Madsen interpretou um dos suspeitos de “Os Oito Odiados”. O faroeste acompanha um grupo improvável, com direito a prisioneiros, assassinos e um xerife, que se reúne numa cabana durante uma nevasca e levanta uma série de tensões.

Em 2019, ele participou do último longa lançado, até o momento, por Tarantino, “Era Uma Vez em Hollywood…”, quando colaborou com o cineasta uma última vez.

Madsen esteve em mais de 300 títulos e sua trajetória ainda inclui filmes como “A Experiência”, “Donnie Brasco”, “The Doors” e “007 – Um Novo Dia para Morrer”, e fez participações nas séries “CSI: Miami”, “Hawai Five-0” e “24 Horas”.

Ele também desenvolveu uma carreira como poeta, tendo publicado obras como “Burning in Paradise”, “Expecting Rain” e um livro que ainda seria lançado, “Tears for My Father: Outlaw Thoughts and Poems”.

Em 2024, Madsen foi preso por violência doméstica após sua esposa, DeAnna Madsen, chamar a polícia e o acusar de tê-la empurrado e a trancado fora de casa. Ele foi liberado após o pagamento de uma fiança de US$ 20 mil. Na época, seus representantes disseram que o caso não passara de um “desentendimento entre Michael e sua esposa.”

O ator se casou três vezes e teve seis filhos ao longo de sua vida, incluindo o ator Christian Madsen, de filmes como “Palo Alto” e “Divergente”.