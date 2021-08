IGH abre processo seletivo com 236 vagas e salários de até R$ 8 mil em Goiás

Já estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Instituto de Gestão e Humanização (IGH) para preencher 236 vagas em cadastro reserva em hospitais do Governo de Goiás.

Ao todo, a carga horária poderá variar de 12h a 44h semanais, com salários de R$ 1.205,35 até R$ 8.211,82. Pessoas com deficiência também podem participar.

As vagas são para agente de portaria; analistas administrativo, de sistema e fiscal pleno; assistentes administrativo e de custo; auxiliares administrativo, de farmácia, de manutenção, de laboratório, de lavanderia e auxiliar operacional; biomédico; eletricista; encarregado de manutenção; enfermeiro; fisioterapeuta; fonoaudiólogo; e instrumentador cirúrgico.

Também há oportunidades para oficial de manutenção; pedreiro; pintor; técnicos(as) em enfermagem, de laboratório, de refrigeração e de imobilização ortopédica; médico do trabalho; infectologista; intensivista; nefrologista; neonatologista; nutrólogo; obstetra; otorrinolaringologista; e motorista de ambulância.

Os editais do processo selecionado já foram disponibilizados no site do IGH e não há cobrança de nenhuma taxa de inscrição. Interessados só podem preencher o cadastro até o próximo dia 10 de agosto.

Selecionados serão encaminhados para trabalhar no Hospital Estadual Materno-Infantil Dr Jurandir do Nascimento (HMI), Hospital Estadual de Urgências de Aparecida de Goiânia Dr Cairo Louzada (Huapa) ou no Hospital Estadual e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (HEMNSL).

Mais informações pelos telefones (62) 3956-2972 ou (62) 9 8226-0023.