Caiado dá notícia empolgante para quem não vê a hora de se vacinar contra a Covid-19 em Goiás

O governador Ronaldo Caiado, por meio das redes sociais, no final da manhã deste sábado (07), anunciou a chegada de 270.630 novas doses contra a Covid-19 em Goiás.

As duas primeiras remessas desembarcaram no estado nesta sexta (06), com 121.680 vacinas da Pfizer e outras 3.050 da Janssen.

Outras duas cargas chegaram no início da madrugada e durante a manhã de hoje (07), com um total de 145.900 doses da AstraZeneca.

Os imunizantes, de acordo com o Governo de Goiás, serão utilizados para 1ª e 2ª dose, com exceção da Janssen, que é de dose única.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado)

Todas as vacinas já foram levadas para um processo de conferência e, em seguida, serão distribuídas para os municípios.

Atualmente, a vacinação em Anápolis está liberada para pessoas que tenham 30 anos ou mais, além dos grupos prioritários.