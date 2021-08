6 curiosidades sobre os Jogos Paralímpicos

A partir do dia 24 de agosto de 2021, entra em cena a 16° edição dos Jogos Paralímpicos, o segundo maior evento esportivo do mundo. A exemplo dos Jogos Olímpicos, a competição será realizada em Tóquio, no Japão, e contará com a presença de quase 5 mil atletas do mundo todo.

O Brasil será representado por 253 atletas em 20 diferentes modalidades. A expectativa é de um bom desempenho, a exemplo da última paralímpiada em 2016, no Rio de Janeiro. Ao todo, a delegação brasileira ficou com 14 medalhas de ouro, 29 de prata e 29 de bronze.

E para deixar você por dentro de tudo sobre as paralímpiadas, o Portal 6 preparou uma lista com 6 curiosidades sobre o evento. Confira agora:

1- Mudança de nome

Os Jogos Paralímpicos ganharam este nome bem recentemente. Até 2011, a competição se chamada paraolímpiadas. Nesta ocasião, o Comitê Paralímpico Internacional determinou que os países adotassem o termo paralímpico em vez de paraolímpico. A medida gerou polêmica no Brasil, por conta da morfologia errada, mas a nova nomenclatura acabou sendo acatada e usada assim, desde então.

2- Primeiros jogos

A primeira edição dos jogos Paralímpicos aconteceu em 1960, em Roma, na Itália, logo em sequência aos Jogos Olímpicos daquele ano. Na época, pouco mais de 400 atletas de poucos países participaram em 8 modalidades diferentes. No entanto, a nova competição caiu rapidamente nas graças do público e pouco tempo depois, em 1976, já contava com cerca de 40 países participantes.

3- Corrupção Espanhola

Nos jogos de 2000, em Sydney o mundo presenciaria um evento marcante na história das Paralímpiadas. A seleção de basquete da Espanha ganhou o ouro na disputa entre atletas com deficiência intelectual. No entanto, uma investigação posterior descobriu que 10 jogadores do time não tinha nenhum tipo de deficiência e portanto, não poderiam competir. Com isso, o país perdeu a medalha e os deficientes intelectuais foram excluídos da competição até Londres, em 2012.

4- Modalidades

Com modalidades adaptadas e próprias, os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2021 terão 22 modalidades diferentes. Além das já conhecidas competições, o badminton e o taekwondo farão serão disputados pela primeira vez. As duas modalidades substituem a vela e o futebol de 5.

5- Símbolo

Os Jogos Paralímpicos conta com símbolo e mascote próprio. Os marcantes arcos em vermelho, verde e azul, representam o lema “espírito em movimento”.

6- Medalhas diferentes

Para auxiliar na identificação dos prêmios, em 2016, foi incluído guizos nas medalhas paralímpicas de atletas com deficiência visual. A cada cor de medalha o som era diferente para auxiliar o atleta a identificar o seu lugar. Em 2021, uma série de recortes circulares foram incluídos na lateral das medalhas para ajudar ainda mais nesse processo. A medalha com apenas um recorte representa o ouro, dois simbolizam a prata e três identificam a medalha de bronze.