Alerta para nova função do WhatsApp que envia fotos e vídeos, mas que pode ser usada para extorsão e assédio

Os desenvolvedores do WhatsApp atualizaram o aplicativo e inauguraram uma nova função no mais popular canal de troca de mensagens do mundo.

Agora, os usuários tem a chance de usufruir da ferramenta “visualização única”.

Ela funciona de forma muito semelhante ao direct do Instagram, ou até mesmo do Snapchat – em que a foto ou vídeo só pode ser vista uma única vez pelo destinatário.

Isto abre um leque de possibilidades para o compartilhamento de qualquer material mais descartável ou até mesmo sensível.

Porém, a ferramenta pode passar uma falsa sensação de segurança, especialmente para aqueles que enviarem arquivos de cunho sexual.

Isso porque o WhatsApp não bloqueia a possibilidade de que capturas de tela, os famosos “prints”, sejam tirados, guardando as fotos de maneira permanente.

Sendo assim, o material pode ser usado como forma de extorsão, manipulação e até mesmo assédio por usuários mal-intencionados.