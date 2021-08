Garotinho de 03 anos fica ferido após ser vítima de atropelamento em Anápolis

Um garotinho de 03 anos foi parar na UPA Pediátrica, nesta segunda-feira (09), depois de ser vítima de um atropelamento, no Parque das Nações, região Sudoeste de Anápolis.

Acionada, a Polícia Militar esteve na unidade médica e soube pelo pai que a criança saiu correndo de casa para a rua e uma caminhonete passava no exato momento.

O condutor, que é um amigo próximo da família, não conseguiu frear antes de encostar no menino, mas permaneceu no local dando assistência e ficou responsável por chamar a ajuda.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram às pressas ao local e encontraram a vítima com ferimentos profundos no pé direito, que foi atingido em cheio pela roda do veículo.

Apesar do susto e da gravidade da lesão que sofreu no membro inferior, a criança estava consciente, orientada e respondendo a todos os comandos verbais dos socorristas.

O menino foi deixado sob os cuidados das equipes médicas e a PM finalizou o atendimento logo após passar ao pai todas as orientações necessárias sobre o registro do caso.