Idoso demora para descer de ônibus e motorista descobre que ele morreu durante a viagem

Um caso delicado foi registrado na segunda-feira (09), no Distrito Federal, e está repercutindo fortemente na internet. É que um idoso, de 65 anos, morreu durante uma viagem de ônibus.

Ao longo de todo o trajeto, passageiros pensavam que ele estava dormindo. No entanto, ao chegar no Terminal Rodoviário de São Sebastião, que é a última parada, cobrador e motorista perceberam que o senhor não havia descido do veículo.

Assim que se aproximaram do idoso para avisar que o ônibus precisava ser desocupado, perceberam que ele não acordava e nem respondia a qualquer estímulo.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU) foram acionados às pressas para irem ao local prestar os primeiros socorros.

Lá, ele foi identificado apenas como Ilizeu e ficou constatado que havia sido acometido por uma parada cardiorrespiratória.

Ao todo, os socorristas efetuaram manobras de reanimação por cerca de 47 minutos. Um resgate aéreo, inclusive, também chegou a ser chamado para ir até o terminal.

No entanto, nada pôde trazer o homem de volta e o óbito foi constatado pelos profissionais. A Polícia Civil precisou ir até o local para registrar o caso.