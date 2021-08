Mais de 50 trabalhadores são encontrados vivendo como escravos em motel desativado de Goiás

Uma operação conjunta da Superintendência Regional do Trabalho em Goiás (SRTEGO), Ministério Público do Trabalho (MPT), Polícia Federal (PF) e da Defensoria Pública da União (DPU) resgatou 54 trabalhadores em Goiás.

Eles estavam alocados em um antigo motel, localizado no município de Jataí, trabalhando em condições análogas à escravidão.

Alguns quartos chegavam a abrigar mais de dez homens, sendo que apenas um colchão era disponibilizado.

As condições sanitárias e de alimentação também eram consideradas subumanas.

Eles trabalhavam como coletores de palha para uma empresa de cigarros, localizada em São Paulo.

Apesar do resgate ter sido feito na semana passada, segundo o Metrópoles, as informações do caso só foram tornadas públicas nesta terça-feira (10).

Todos os trabalhadores receberão, pelos próximos três meses, o suporte do governo através do seguro-desemprego, no valor de um salário mínimo.