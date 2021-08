Chega a data de pagamento da 5ª parcela do auxílio emergencial 2021

A confirmação da data de pagamento da 5ª parcela do auxílio emergencial 2021 chegou, adiantou o jornal O Globo.

Segundo o impresso, o repasse terá início no dia 20 de agosto para quem faz parte do público geral de inscritos, ou seja, que não recebe o Bolsa Família.

O dinheiro da 5ª parcela do auxílio começa a cair nas contas digitais da Caixa Econômica Federal a partir da semana que vem.

Já o saque do benefício será liberado a partir de 1º de setembro para quem faz aniversário em janeiro. As demais datas ainda vão ser publicadas no Diário Oficial.

A estimativa do Ministério da Cidadania é beneficiar 39,3 milhões de cidadãos cadastrados no programa de transferência de renda.

Quem é beneficiário do Bolsa Família segue recebendo de acordo com o Número de Identificação Social (NIS), que fica atrás do cartão.