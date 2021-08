Confira as vagas disponíveis nesta sexta-feira (13)

Nesta sexta-feira (13) informa o Sine Anápolis que 423 vagas estão disponíveis no banco de dados do órgão, sendo as principais:

01 – Vaga para Agenciador de Propaganda

01 – Vaga para Afiador de Alicate

04 – Vagas para Ajudante de Serralheiro

01 – Vaga para Analista de Suporte

06 – Vagas para Armador de Ferragens na Construção Civil

02 – Vagas para Auxiliar de Garçom

02 – Vagas para Auxiliar de Estoque

01 – Vaga para Auxiliar de Expedição

01 – Vaga para Auxiliar nos Serviços de Alimentação

01 – Vaga para Barbeiro

01 – Vaga para Barman

01 – Vaga para Caldeireiro Serralheiro

03 – Vagas para Churrasqueiro

01 – Vaga para Condutor de Pavimentadora

01 – Vaga para Operador de Extrusora de Borracha e Plástico

04 – Vagas para Eletricista de Instalações Industriais

01 – Vaga para Gerente de Vendas

01 – Vaga para Polidor de Veículos

01 – Vaga para Pizzaiolo

