Manutenção da Saneago deixará vias do Centro de Anápolis interditadas no final de semana

As equipes da Saneago irão realizar um reparo de emergência em parte da rede de esgoto de Anápolis neste sábado (14).

O serviço ocorrerá na esquina da Rua Manoel D’Abadia com a Travessa João Aires, no Centro, e será necessário interditar ambas as vias.

Segundo a Saneago, essa ação é necessária porque a empresa diagnosticou um desmoronamento da rede local de esgoto, por conta de fissuras presentes na galeria fluvial.

A Secretaria Municipal de Obras e a Companhia Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT) foram convocadas para auxiliar no serviço, que não é simples e deve ser finalizado por completo apenas na segunda-feira (16).

Além da necessidade de diversos reparos estruturais, a profundidade da tubulação atingida é outro fator que dificulta o acesso e o trabalho de conserto.