Pai posta vídeo socando criança e diz que esse ‘é o jeito dele educar’

As redes sociais foram à loucura nos últimos dias depois que um vídeo mostrando um pai socando o filho, de apenas 08 anos, foi jogado na internet.

O registro e a publicação foram feitos pelo agressor, que tem 31 anos e mora em Birigui, no interior de São Paulo.

Na gravação, ele ataca a criança com uma série de socos enquanto exclama, por diversas vezes, as palavras “toma” e “dor”.

O garoto, que estava sentado no banco de passageiros do carro, grita em desespero enquanto tenta se defender das investidas do genitor.

Confira o vídeo a seguir.

Pai posta vídeo socando o próprio filho e defende que 'este é o jeito dele de educar' pic.twitter.com/fJOI7ssl62 — Portal 6 (@portal6anapolis) August 13, 2021

Em entrevista ao G1, o homem se defendeu dizendo que este “é o jeito dele de educar e de ser pai”.

Ele ainda afirmou que brinca de “lutinha” constantemente com a criança, mas que não bate para machucar.

As justificativas deram ainda mais combustível para os usuários criticarem o comportamento do adulto.

A mãe do garoto, e ex-companheira do suspeito, afirmou que ela também já foi agredida por ele. A última vez, inclusive, no mesmo dia da gravação com o filho.

Ela chegou até a registrar boletim de ocorrência por violência doméstica e lesão corporal, além também de ameaça.

A Polícia Civil em Birigui trabalha na investigação de ambos os casos.