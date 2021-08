Um pianista que trabalha no aeroporto internacional Hartsfield-Jackson (EUA) foi surpreendido no final de julho com uma grande surpresa feita por um influenciador digital. Ele ganhou mais de US$ 61 mil (R$ 320 mil) após um vídeo seu tocando viralizar no Instagram.

Tonee “Valentine” Carter estava tocando seu piano no saguão do aeroporto, quando o palestrante motivacional Carlos Whittaker, que estava viajando naquele dia, resolveu escutar a música do artista.

Ele percebeu que ninguém estava dando atenção para o pianista, e resolveu compartilhar vídeos de Carter em seu Instagram, que tem mais de 220 mil seguidores.

“De repente eu pensei, o que aconteceria se eu perguntasse aos meus seguidores se pudéssemos dar a ele a maior gorjeta que ele já recebeu”, disse Whittaker. “Em 30 minutos, arrecadamos US$ 10.000”, afirmou Whittaker.

O palestrante gravou o momento onde falou para Carter sobre o dinheiro arrecadado até aquele momento, e que continuou depois dele embarcar em seu voo. O pianista ficou emocionado, e não acreditou facilmente que o dinheiro seria dele.

Em outro momento, quando falava com Whittaker, Carter disse que não ficaria com o dinheiro. “Esses US$ 60 mil não são meus. É dinheiro que irá para outras pessoas”, afirmou. “Só há uma maneira de dizer obrigado, porque as palavras são inadequadas. E é passando para a frente”, disse.