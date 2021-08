Governo Caiado fará concurso público para Educação até 2022, anuncia secretária

Em entrevista à CBN Goiânia nesta terça-feira (17), a secretária Fátima Gavioli adiantou que a realização de um novo concurso público para educação está nos planos do governo Ronaldo Caiado (DEM) e que já há uma resposta positiva para análise de viabilidade até o fim de 2022.

“O governador esteve reunido com a equipe econômica, solicitou estudos sobre aposentadorias e óbitos para não existir interferência no Regime de Recuperação Fiscal (RRF) e foi dado o ok para submeter”, disse a titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc).

“Não ficará uma só pendência do governador com o povo da educação. Não tenho como ser precisa com datas e quantidade de vagas, mas teremos [o concurso]”, reforçou Fátima Gavioli.

Caiado também estava presente e relembrou o início da gestão, em 2019, quando, após 10 anos, foi o primeiro a nomear professores concursados. “Tive que acolher também 100 delegados da Polícia Civil e mais 500 profissionais da Polícia Penal. Concurso era feito, mas ninguém tomava posse”, enfatizou.

“Com o RRF, podemos abrir espaço para fazer concursos e repor cargos que perdemos neste período em que não ocorreram. Nós não podemos quebrar regras. Vamos fazer sim, dentro daquilo que é nossa assinatura com o governo federal, que se dará em, no máximo, 60 dias. O RRF entrará em vigor em 1° de janeiro de 2022”, concluiu.

Ainda na entrevista, o governador anunciou reajuste salarial entre 4,52% e 7,20% para servidores da Seduc, a partir de outubro, e divulgou detalhes sobre o auxílio-aprimoramento, um benefício de R$ 500 que será destinado aos profissionais para custeio de despesas com estudos, além de aquisição de notebooks para todos os professores.