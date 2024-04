Após lançar Mariane Stival à Prefeitura de Anápolis, Dominguinhos participa de reunião em apoio a Eerizânia

Gesto deixa a advogada e professora universitária, pré-candidata do PDT, em situação desconfortável

Pedro Hara - 19 de abril de 2024

(Foto: Reprodução)

“Conheço a cidade nos quarto cantos, o Domingos fala muito isso para mim. Eu tenho esse mesmo perfil de trabalhar na rua: trabalho de 12h a 14h por dia”.

O discurso direcionado ao Movimento Comunitário não é de Mariane Stival (PDT), lançada à Prefeitura de Anápolis pelo presidente da Câmara Municipal, mas sim de Eerizânia Freitas (UB).

O vereador tem participado ativamente de reuniões de apoio à pré-candidata do prefeito Roberto Naves (Republicanos), deixando, assim, a advogada e professora universitária em situação desconfortável.

“A Mariane está dialogando com especialistas e construindo um plano de governo sólido. Mas gestos como esse do Dominguinhos, que a colocou na disputa, reforçam o argumento daqueles que dizem que a candidatura não é pra valer”, confidenciou à Rápidas um entusiasta da até então pré-candidata do PDT.

*Colaborou Denilson Boaventura