Na noite desta segunda-feira (16) foi ao ar pelo Ilha Record o momento mais aguardado do reality desde a sua divulgação: o papo embaixo do edredom entre Pyong Lee e Antonela.

A cena em questão, mesmo que não tenha sido mostrada na íntegra no início, resultou na separação do hipnólogo com sua mulher, Sammy, com quem tem um filho.

Porém, o que se viu na atração foi um sonoro “não” dito por ele perante as investidas de Antonela. Juntos na cama, ela perguntou se ele queria, dando a entender que seria algo relacionado a sexo, e ele disse “não”.

“Você falou outra coisa hoje para mim. Eu te falei que queria e você falou que sim”, rebateu a argentina. “Eu acho que você interpretou mal”, emendou Pyong.

A repercussão foi grande nas redes sociais. Muita gente diz que se sentiu enganada pela emissora que apontou que poderia ter acontecido uma possível traição, outros ficaram do lado de Pyong. Mas houve quem defendesse que ele não precisava ter ficado na cama com outra mulher.

Até a publicação deste texto, a influenciadora digital Sammy Lee, ex de Pyong, não havia se pronunciado sobre o que ocorreu no programa.

Em julho, Sammy anunciou que não estava mais casada com o ex-BBB Pyong. O motivo era uma suposta traição por parte dele. O hipnólogo apareceu em um teaser do reality Ilha Record debaixo do edredom com a modelo argentina Antonela Avellaneda, 38.

“Vocês sabem o quanto eu tentei, o quanto errei em mentir para mim para salvar esse casamento. Jesus, o que eu faço? Entrego minha vida em tuas mãos, Deus. Por favor, não deixa meu filho sentir a minha dor”, publicou ela nas redes sociais.

“Sim, meu casamento chegou ao fim. Me faltam forças para digitar mais alguma coisa”, emendou a influenciadora que é mãe de Jake de um ano e seis meses. Ela também deixou de seguir o agora ex-marido.