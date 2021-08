Clínica Popular da Saúde se preocupa com o bem-estar da mulher e é referência em consultas e exames acessíveis

As mulheres nunca param. Prova disso é o fato de que elas podem pensar e fazer várias coisas ao mesmo tempo. Apesar disso, é necessário as vezes dar uma pausa para cuidar do corpo e observar os sinais que ele dá quando algo não funciona como deveria.

E para esse momento de cuidado, também é fundamental escolher uma unidade de saúde de confiança, que tenha profissionais capacitados e esteja pronta para respeitar e acolher as particularidades de cada paciente através de um atendimento humanizado.

E em Anápolis, quando se trata do bem-estar feminino, a Clínica Popular da Saúde é completa na oferta de exames e consultas acessíveis e de qualidade.

Contando com mais de 20 especialidades e unidades no Jundiaí e na Vila Jaiara, a clínica também é referência em atendimentos ginecológicos e de obstetrícia, além da coleta do papanicolau e outros exames.

As ultrassonografias, por exemplo, ficam disponíveis em vários horários durante a semana e aos sábados, para atender a todas que precisam passar pelo procedimento, mas possuem agendas apertadas.

O objetivo da Clínica Popular da Saúde, tanto para as mulheres quanto para os outros pacientes em geral, é ofertar mais acessibilidade na área da saúde, já que os diagnósticos precoces são importantes para garantia da saúde e qualidade de vida.

As interessadas nas consultas ou exames só precisam fazer os agendamentos pelo telefone (62) 3324-8593 ou pelo WhatsApp (62) 9 9551-1193.

As unidades da clínica ficam na Avenida Fernando Costa, nº 1073, na Vila Jaiara, e na Avenida Minas Gerais, nº 251, no bairro Jundiaí.