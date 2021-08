Estudante com “amigos importantes” quis desafiar a PM e se encrencou com a Justiça

Após atender um caso grave de violência na noite de sexta (20), policiais militares estavam realizando um patrulhamento pelo Anápolis City, bairro nobre da região Leste da cidade, e encontraram um carro suspeito.

As equipes decidiram então realizar uma abordagem para conferir se havia algo errado. No entanto, ao darem a ordem de parada, o condutor do veículo arrancou e quase atropelou um dos agentes.

Uma perseguição teve de ser iniciada, mas não durou muito, uma vez que o carro foi rapidamente alcançado pela viatura.

Ao descer, o condutor, um jovem de 21 anos, teria se revoltado e dito que não poderia ser abordado porque era amigo de pessoas influentes e que a situação não ficaria daquele jeito.

Afirmou também, por várias vezes, que era estudante de Direito.

Já o amigo dele, que estava no banco do passageiro, carregava uma porção de cocaína para uso próprio.

Dois Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) foram registrados. Um contra o motorista por desobediência e outro contra o amigo pela posse do entorpecente. Ambos terão de comparecer em uma audiência com a Justiça para prestação de esclarecimentos.

Por conta de ter transpassado o bloqueio policial na hora da abordagem, o condutor também teve a CNH recolhida e o veículo apreendido.