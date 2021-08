Obras de asfalto chegam em um dos bairros mais afastados de Anápolis

Os moradores do Residencial Monte Sinai, um dos bairros mais afastados de Anápolis, serão os próximos contemplados com as obras de pavimentação asfáltica.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, o trabalho abrange uma área de 27.760 metros quadrados e, as calçadas, nove mil. No total, serão mais de quatro quilômetros de ruas e avenidas asfaltadas.

No local, já foram finalizadas as galerias de águas pluviais com 4.660 metros quadrados e, nessa nova etapa, as equipes trabalham na conclusão do meio-fio, que terá mais de 6 mil metros quadrados.

“Continuamos empenhados até o último dia desta gestão, para corresponder às expectativas da população e, principalmente, garantir a qualidade de vida, pois infraestrutura também proporciona isso aos moradores de Anápolis”, destacou o secretário Francisco Lacerda.

Durante as comemorações do aniversário de 114 anos de Anápolis, foram pavimentados 10 quilômetros nos bairros Jardim Promissão, sete no Polocentro e quatro no povoado de Miranápolis.

Segundo o secretário de Obras, o trabalho continua no Bairro das Laranjeiras, Residencial Ana Carolina, Jardim Primavera I e II etapas e Gran Ville.